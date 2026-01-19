El Ayuntamiento premiará a los mejores escaparates de Carnaval

Presentación del concurso 'Escaparates Antroxaos'. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, y la concejala de Festejos, Yolanda Alonso, han participado este lunes en la presentación de un nuevo concurso denominado 'Escaparates Antroxaos', con el que se busca sumar a los establecimientos comerciales de la ciudad al espíritu del carnaval avilesino. El certamen está impulsado por el Ayuntamiento de Avilés en colaboración con el tejido asociativo del comercio en la ciudad: UCAYC, Asociación de Comerciantes 'Disfruta Carbayedo' y ACEA.

Está dotado económicamente con 1.500 euros, que se repartirán en cinco premios de 100, 200, 300, 400 y 500 euros, no acumulables por un mismo negocio. El jurado estará compuesto por personas independientes que no formen parte de ninguna de las entidades organizadoras y que visitarán todos los establecimientos participantes, siendo los criterios de valoración la creatividad, originalidad, disposición e integración de los productos con el diseño o la calidad del escaparate presentado. En todo caso, la decoración deberá estar relacionada con la temática de Antroxu 2026: 'Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto'.

Podrán participar todos aquellos establecimientos comerciales ubicados en el municipio de Avilés que lo soliciten. La inscripción se formalizará enviando un correo electrónico a la dirección viky@ucayc.net o llamando a los teléfonos 985 56 28 42/58, indicando nombre y dirección del establecimiento. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el martes 10 de febrero. El fallo del jurado se hará público el 19 de febrero. Los escaparates deberán permanecer decorados entre los días 11 y 18 de febrero, ambos inclusive.