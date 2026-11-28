Presentación - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado las actuaciones musicales que tendrán lugar el próximo viernes, 4 de diciembre, en Lieres (Asturias), con motivo de la festividad del Cristo del Agua.

La programación comenzará a las 12.00 horas con una misa en la capilla de la Salud de Lieres, que será cantada por el Coro Santa María de Lieres.

A partir de las 18.00 horas, el Casino de Lieres acogerá las actuaciones de la Rondalla de Siero y del propio Coro Santa María de Lieres.

El homenaje concluirá con la representación de la obra 'A nadie le amarga un dulce', a cargo del grupo Folixa Teatro, perteneciente al Centro Social de Nava. La edil ha destacado que resulta importante mantener vivas las tradiciones de las parroquias y apoyar a las agrupaciones culturales que, con su trabajo e implicación, contribuyen a animar la vida de los pueblos.