El Ayuntamiento presenta el programa 'Conocer Corvera' para promover el envejecimiento activo en mayores de 55

OVIEDO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Local de Mayores de Corvera ha celebrado esta semana su segunda reunión del año 2026 en el Centro de Mayores de Las Vegas para abordar la participación activa de este colectivo y planificar las actividades municipales de los próximos meses.

Durante el encuentro, el área de Acción Social ha presentado el programa 'Conocer Corvera', una iniciativa orientada a promover el envejecimiento activo, fomentar hábitos de vida saludables y acercar el patrimonio natural, cultural y social del concejo a los ciudadanos senior.

La propuesta, de carácter gratuito, está dirigida específicamente a personas mayores de 55 años que se encuentren empadronadas en el municipio. La programación consistirá en la realización de rutas de senderismo de dificultad moderada por las diferentes parroquias del concejo durante los meses de julio y agosto.

A través de estos itinerarios adaptados, los participantes recorrerán diversos enclaves emblemáticos del entorno con el fin de combinar el ejercicio físico con la puesta en valor de la riqueza paisajística, histórica y cultural local, favoreciendo además la convivencia y el tiempo de ocio compartido.