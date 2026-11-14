El Ayuntamiento programa una agenda de actividades por el 25N con cine, teatro, documentales y autodefensa

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo ha organizado una programación especial con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el próximo 25 de noviembre, que incluye proyecciones documentales, cine, teatro, un taller de autodefensa personal y actos institucionales abiertos a la ciudadanía.

Según ha informado el Consistorio, las actividades han comenzado este viernes, 13 de noviembre, a las 18.00 horas, en el Centro Social de Tuilla, con la presentación del documental 'Mujer rural de Tuilla'. Este mismo formato se trasladará el jueves 19 de noviembre, a las 19.00 horas, al Centro Social de Pando, con las mujeres de esta localidad como protagonistas.

Asimismo, hoy sábado, 14 de noviembre, de 10.00 a 13.00 horas, el Polideportivo de La Felguera acogerá un taller de autodefensa personal, con acceso libre hasta completar el aforo. El miércoles 18 de noviembre, a las 18.00 horas, la Sala de Colores del Cine Felgueroso albergará la proyección del documental 'El patriarcado: organismo nocivo', seguida de un coloquio en el que participarán las asociaciones MAEVE y Abogadas para la Igualdad.

El acto institucional central se celebrará el 25 de noviembre, a las 12.00 horas, con un pleno extraordinario en el Salón de Plenos municipal, durante el que se dará lectura a la moción aprobada por los cinco concejos del Valle del Nalón y que contará con la intervención de Marisa Valle Roso.

Además, el Ayuntamiento habilitará un autobús para acudir a la manifestación de esa jornada, cuyas reservas se gestionarán a través del Centro Asesor de la Mujer.

PROYECCIONES Y TEATRO.

La agenda continuará el jueves 26 de noviembre, a las 20.00 horas, en el Teatro José León Delestal con la proyección gratuita de 'La buena hija', largometraje dirigido por Julia de Paz Solvas y adaptado de su cortometraje 'Harta', que narra la historia de Carmela y de tres generaciones de mujeres de su familia tras la separación de sus padres.

Por último, la programación se prolongará hasta el viernes 22 de enero de 2027, a las 20.00 horas, cuando el Teatro José León Delestal acogerá, también con entrada gratuita hasta completar aforo, la representación teatral 'The Shit Show', una obra centrada en la violencia sexual y en el caso del productor cinematográfico Harvey Weinstein.