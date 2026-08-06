El Ayuntamiento recibe a niños saharahuis que pasan el verano en el Principado

Recepción a niños saharauis - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Aviles ha acogido este jueves una recepción a una decena de niños que forman parte del grupo de saharauis que están pasando el verano en Asturias con familias de acogida, muchas de las cuales ya llevan muchos años colaborando con este programa 'Vacaciones en Paz' que impulsa la Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui.

La iniciativa supone un respiro durante dos meses para unos menores que, como el resto del pueblo saharaui, afronta penalidades en los campos de refugiados, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

Los menores han sido recibidos por la alcaldesa, Mariví Monteserín y por el concejal de Cooperación Internacional, Agustín Medina, y otros miembros de la Corporación Municipal.

"Reconocer a vosotros y a las familias de acogida que estéis aquí y daros un regalo también para que os acordéis de Avilés y que a la vuelta sepáis que allí en el norte hay una ciudad que a veces llueve, como hoy, que tiene un verano no tan caluroso como el vuestro, pero que está llena de gente que piensa mucho en vosotros, que os acoge, que os recibe y que más allá de, como decía muy bien nuestra compañera de la asociación, más allá de un programa de acogida, es un programa también de abrazos, de reconocimiento, de conocimiento de cuál es la situación del Sáhara", ha declarado Monteserín.