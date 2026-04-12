El Ayuntamiento renovará por completo el servicio de préstamo de bicicletas de uso público

OVIEDO 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
El servicio de préstamo de bicicletas de uso público del Ayuntamiento de Avilés se renovará por completo para dar un gran salto en calidad y disponibilidad. El Pleno municipal aprobó inicialmente el estudio de viabilidad económico-financiera del nuevo contrato de concesión, que supone el paso previo a la definición de los pliegos y a la posterior licitación.
El estudio se someterá a un periodo de información pública durante un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante el cual se podrán formular reclamaciones y sugerencias.
El Ayuntamiento considera que el sistema actual ha cumplido su función, pero está cerca del final de su vida útil técnica. Las bicicletas, tras años de uso, han quedado obsoletas frente a los avances tecnológicos actuales y sufren averías constantes.
Además, el Consistorio no dispone de medios humanos ni materiales suficientes para mantener el sistema con la calidad que la ciudadanía demanda. En conjunto, el sistema actual resulta costoso, ineficiente y poco fiable, con una elevada carga de reparaciones, vandalismo estructural y una disponibilidad muy inferior a la esperada para un servicio público esencial.
A pesar de ello, las cifras confirman que existe una importante demanda. El año pasado hubo casi 16.000 usos y se registraron más de 400 usuarios. Es por ello que urge repensar el modelo y ofrecer un servicio de calidad y altamente disponible, con ayuda de la tecnología, con página web y aplicación móvil y control tecnológico del uso y de las incidencias.