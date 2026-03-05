El Ayuntamiento renovará la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, en la parroquia de Valdesoto

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez. - AYTO. SIERO

OVIEDO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Saneamiento, Abastecimiento de Agua, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez, presentaron este jueves en rueda de prensa el proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, en la parroquia de Valdesoto.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 184.712,85 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Actualmente las obras se encuentran en proceso de contratación.

El objetivo de esta actuación es renovar la red de abastecimiento que une el depósito de Corripos con Corripos y Pando, sustituyendo una tubería de fibrocemento ya obsoleta y con averías frecuentes.

También se modificará el trazado para que la nueva conducción discurra por caminos municipales, con el fin de facilitar la explotación de la red y las labores de mantenimiento. En total se renovarán aproximadamente 2.017 metros de canalización. A lo largo del recorrido de la nueva tubería se procederá a la renovación de acometidas domiciliarias, así como a la conexión de los distintos ramales con la instalación de sus correspondientes válvulas de corte y elementos necesarios para la explotación de la red.

En total, la canalización dará servicio a 87 vecinos. Durante la rueda de prensa, el primer edil comentó que "desde 2015 hasta la actualidad, han invertido 32 millones de euros en actuaciones de abastecimiento y saneamiento, financiadas con recursos municipales sin ningún tipo de subvención".