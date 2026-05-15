El Ayuntamiento de Siero asume la reparación de cuatro propiedades ante la inacción de sus dueños

El primer teniente de alcalde, Javier Rodriguez, y la concejala de Comercio, Patricia Antuña, durante la rueda de prensa de este viernes. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero, a través de su departamento de Disciplina Urbanística, está tramitando cuatro expedientes de ejecuciones subsidiarias ante el incumplimiento por parte de los propietarios de su deber de conservar fincas e inmuebles. Estas actuaciones, orientadas a garantizar la seguridad y la salubridad en el concejo, cuentan con una valoración económica cercana a los 80.000 euros.

Así lo han anunciado esta mañana en rueda de prensa el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez, y la concejala de Comercio, Patricia Antuña. Según ha explicado Rodríguez, la administración local ha decidido actuar de forma subsidiaria tras intentar "en reiteradas ocasiones" que los dueños de las parcelas e inmuebles afectados acometieran las obras necesarias. Una vez ejecutados los trabajos, el Consistorio repercutirá los costes a los propietarios.

Entre los proyectos que se están tramitando destacan la reparación de la fachada de la antigua sidrería Periquín, en Colloto; la demolición de un inmueble en mal estado en Ferrera; el desmantelamiento de un cierre ilegal en Pañeda; y la limpieza de una finca junto a la retirada de una cubierta en Valdesoto.

El edil ha advertido de un incremento en este tipo de expedientes, motivado en gran medida por las denuncias de los propios vecinos colindantes ante el riesgo de derrumbe o la falta de mantenimiento de las propiedades anexas. En este sentido, desde el Ayuntamiento han recordado que el deber de conservación es una obligación legal de los titulares de los bienes.