El Ayuntamiento de Siero avanza en los trabajos de urbanización en el entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García, junto al técnico municipal Juan Freije y José María Sánchez, de la empresa adjudicataria. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero avanza en los trabajos de aglomerado en el entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones. Estas labores forman parte del proyecto de reurbanización de la zona, que cuenta con una inversión de 325.320 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, los trabajos de asfaltado se centran en el tramo de la avenida Antonio Machado situado frente a la antigua Casa de Cultura. La actuación global abarca el espacio delimitado por las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y la avenida Antonio Machado, e incluye la renovación de los pavimentos, la mejora de las redes de saneamiento y drenaje, la modernización de las instalaciones urbanas y la impermeabilización de la plaza situada al sur del edificio para solucionar los problemas de filtraciones.

Esta intervención da continuidad a la reurbanización de las calles Leopoldo Lugones y Melchor Gaspar de Jovellanos, finalizada este año, que supuso una inversión de 969.602 euros. En conjunto, ambas actuaciones representan una inversión de más de 1,2 millones de euros para mejorar este entorno urbano de Lugones.