El Ayuntamiento de Siero captó 26,8 millones de euros de fondos europeos entre 2018 y 2026

Ángel García, Segundo Por La Izquierda - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, han ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer que desde 2018 Siero ha recibido o gestionado 26,8 millones de euros de fondos europeos.

El primer edil destacó la reorganización de la Oficina de Promoción Económica, un servicio que pasó a centrar buena parte de su actividad en la identificación de convocatorias, la selección de proyectos y la búsqueda de financiación para inversiones municipales.

Esta forma de trabajo ha permitido concurrir a programas europeos competitivos y obtener recursos para desarrollar actuaciones que abarcan desde la transformación urbana hasta la movilidad sostenible, la mejora de equipamientos públicos o la transición energética.

García destacó dos proyectos por ser los de mayor envergadura y más transformadores: la Edusi 'El Centro de Asturias', que obtuvo 4.912.275 euros en 2018 y permitió impulsar diversas actuaciones de transformación urbana en Lugones.

A ella se suma el Plan de Actuación Integrado 'Siero: equilibrio urbano y natural', dotado con 5.207.252 euros, que financia proyectos actualmente en desarrollo en Pola de Siero y que se concedió en 2025. La movilidad sostenible constituye otro de los ámbitos que más financiación ha recibido.

Entre las actuaciones destacan la pasarela peatonal y ciclista entre La Fresneda y Lugones, la urbanización para la conexión peatonal y ciclista entre el centro de Pola de Siero y la calle Florencio Rodríguez o la construcción de varios carriles bici.