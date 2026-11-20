Leire Gabilondo, Ingeniera Municipal; Patricia Antuña, Concejala; El Alcalde, Roberto Fernandez Y Mercedes Sainz, De La Empresa Adjudicataria; Y Juan Carlos Álvarez, Ingeniero Municipal. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha finalizado las obras de renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste desde la autovía minera AS-I, correspondientes a la Fase II de la actuación. El proyecto ha contado con un presupuesto de 769.524 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Los trabajos se han centrado en la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y la glorieta de la Plaza de la Paz, a lo largo de unos 236 metros. La actuación ha permitido mejorar la movilidad y la accesibilidad, reordenar el tráfico, ampliar las aceras e implantar nuevo mobiliario urbano y arbolado para adaptar la zona a los criterios urbanísticos aplicados en otras áreas del núcleo urbano, como las recientes actuaciones en la calle Celleruelo y la avenida de Noreña.

Las obras han incluido la reordenación del tráfico con un único carril de circulación, la ampliación de aceras hasta 2,25 metros, la creación de nuevos pasos de peatones sobreelevados, la eliminación de barreras arquitectónicas y la implantación de nuevas zonas verdes, arbolado y mobiliario urbano. Asimismo, se han renovado las redes de saneamiento y alumbrado público --que ahora cuenta con luminarias LED-- y se han instalado elementos de calmado de tráfico para limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora.

Durante la visita a la finalización de los trabajos, el alcalde de Siero, Ángel García, ha destacado las actuaciones llevadas a cabo en esta zona de Pola de Siero en los últimos años, tras actuaciones como la remodelación del paraguas de Ildefonso Sánchez del Río, la demolición de la antigua estación de autobuses y la primera fase de los accesos en Celleruelo.

"Las obras en el parque de La Reconquista y la próxima actuación en Ramón y Cajal rematarán la transformación de la zona oeste de Pola para hacerla una ciudad más moderna, más respetuosa con el medioambiente, más humana, más pensada para disfrutarla a diario y más agradable", ha señalado García.