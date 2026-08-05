El Ayuntamiento de Siero inicia la instalación de alumbrado público en el acceso a Meres

El alcalde de Siero, Ángel García, visita las obras de instalación de alumbrado público en Meres. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado los trabajos de instalación de alumbrado público en el acceso a Meres, una actuación que supone una inversión de 34.524 euros y permitirá mejorar la seguridad vial y peatonal en un tramo de la carretera SI-6 y el camino de acceso a la localidad. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de dos meses.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han visitado este miércoles el inicio de las obras de instalación de alumbrado público.

La actuación permitirá dotar de iluminación a un vial que hasta ahora carecía de alumbrado suficiente, mejorando las condiciones de seguridad tanto para los peatones como para los vehículos que transitan por la zona durante el periodo nocturno.

Según ha afirmado el alcalde, esta actuación responde a una petición vecinal "de hace tiempo" y permite mejorar la seguridad en un acceso "muy transitado" tanto por los vecinos de la urbanización Palacio de Meres, donde hay más de medio centenar de viviendas, como por los numerosos vehículos y peatones que utilizan este vial cada día.