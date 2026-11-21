El alcalde de Siero, Ángel García, atiende a los medios. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, ha informado este sábado sobre una nueva licencia de construcción de pisos aprobada por la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana. En concreto se trata de la construcción de un edificio de 16 viviendas, garajes y trasteros en la urbanización de La Fresneda, en el camino Prado Rodrigo. Las obras supondrán una inversión cercana a los dos millones de euros.

En unas declaraciones a los medios, el primer edil ha explicado que esta promoción se suma a otras actuaciones residenciales que se están en marcha ahora mismo. En este sentido, ha destacado el momento de crecimiento que vive La Fresneda, donde existe una elevada demanda de vivienda y se están desarrollando nuevas promociones, favorecidas también por la agilización de las licencias urbanísticas.

El regidor ha recordado que la semana pasada el Ayuntamiento concedió licencia para un nuevo edificio de 26 viviendas en Lugones y avanzó que en los próximos días podrían autorizarse nuevos proyectos tanto en Pola de Siero como en Lugones.

Gracias al desarrollo de la cuarta fase del bulevar de Lugones, ha agregado, se podrán llevar a cabo nuevas promociones, de las que el 40% deberán destinarse a vivienda pública. En este sentido, ha mostrado su confianza en que, una vez finalizadas las obras del bulevar, puedan agilizarse nuevos desarrollos residenciales que contribuyan a atender las necesidades de vivienda del concejo.