El Ayuntamiento de Siero licita las obras de pavimentación del camino de Corripos por casi 98.000 euros

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, junto al técnico municipal David Orviz. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alejandro Villa, han anunciado este jueves la licitación de las obras de pavimentación del camino de Corripos, en la parroquia de Valdesoto, una actuación que cuenta con un presupuesto de 97.882,49 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses. El plazo para la presentación de ofertas va a permanecer abierto hasta el próximo 7 de julio.

Las obras se llevarán a cabo en el camino que conecta el núcleo rural de Corripos con la carretera AS-376, en un tramo de aproximadamente 691 metros de longitud. El proyecto contempla la renovación completa de la capa de rodadura mediante aglomerado asfáltico, así como el ensanche de distintos puntos del vial para mejorar las condiciones de circulación.

Además de la mejora del firme, la actuación incluye trabajos de acondicionamiento y refuerzo del sistema de drenaje, con la ejecución de cunetas, caños de desagüe, pozos de registro y pasos salvacunetas asociados a accesos y fincas. También se van a adecuar diversos accesos existentes y se renovará la señalización horizontal y vertical del camino.

Estos trabajos se suman al proyecto de renovación de la red de abastecimiento de agua en Corripos y Pando, actualmente en ejecución, que cuenta con un presupuesto de 184.712,85 euros.

El alcalde ha recordado que en los últimos años han realizado un "importante esfuerzo" para mejorar la red de caminos del concejo. Según ha manifestado García, hace tiempo era un ámbito que generaba numerosos problemas y hoy la situación es "muy distinta", señalando que detrás de este cambio hay una apuesta presupuestaria importante y trabajo de planificación para dar respuesta a las demandas vecinales.