El Ayuntamiento de Siero oferta cuatro contratos formativos para jóvenes desempleados menores de 30 años

El Concejal De Urbanismo De Siero, Javier Rodríguez. - AYTO. DE SIERO

OVIEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha lanzado la segunda convocatoria del programa de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 2025-2026, dirigida a jóvenes desempleados menores de 30 años, con un total de cuatro plazas y un plazo de solicitud abierto hasta el próximo 9 de enero.

Según ha informado este jueves en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Javier Rodríguez, los contratos tendrán una duración de un año a jornada completa, salvo excepciones debidamente autorizadas, y están destinados a titulados en Derecho, Ingeniería y Formación Profesional de grado superior en Informática.

En concreto, se ofertan dos plazas para titulados en Grado en Derecho; una para titulados universitarios en distintas especialidades de ingeniería, entre ellas Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Industrial o de Minas, así como grados en Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica o Recursos Mineros y Energéticos; y una plaza para titulados en Formación Profesional Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. En los puestos de ingeniería e informática se requiere, además, estar en posesión del permiso de conducción B1.

Las personas interesadas deberán ser menores de 30 años, figurar como beneficiarias en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias y no haber sido contratadas previamente en prácticas o mediante contrato formativo vinculado a la misma titulación.

El programa cuenta con una financiación de 229.321,70 euros, cofinanciada por el Principado de Asturias a través del Servicio Público de Empleo del Principado (SEPEPA), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Las solicitudes podrán presentarse en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Pola de Siero y Lugones, por vía electrónica a través de la sede electrónica municipal o por correo postal, conforme a las bases de la convocatoria.