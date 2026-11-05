El Ayuntamiento de Siero oferta ocho contratos formativos para jóvenes menores de 30 años

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, junto a la técnico municipal Amelia Areces. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha ofertado ocho plazas dentro del programa de contratos formativos para la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 2026-2027, dirigido a jóvenes desempleados menores de 30 años. El plazo para la presentación de solicitudes es desde el 6 hasta el 19 de noviembre, ambos inclusive.

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, han anunciado la convocatoria en una rueda de prensa celebrada esta mañana. El programa cuenta con contratos de un año de duración a jornada completa, salvo excepciones autorizadas.

La oferta incluye una plaza para titulado universitario como arquitecto técnico, dos plazas para graduados en Derecho, una para titulado universitario como ingeniero técnico, una para Formación Profesional Superior en Delineación, dos para Formación Profesional Superior en Administración y una para Formación Profesional Medio como auxiliar administrativo.

Los aspirantes deben ser menores de 30 años, estar inscritos como beneficiarios en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y figurar como demandantes de empleo no ocupados en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. Asimismo, se exige no haber sido contratados previamente en prácticas ni mediante contrato formativo vinculado a la misma titulación.

Las solicitudes se pueden entregar presencialmente en las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC) de Pola de Siero y Lugones, por medios electrónicos en la sede municipal o por correo postal.

"Es una oportunidad para que los jóvenes aprendan en sus distintas profesiones, trabajando con personas cualificadas y funcionarios municipales. Hasta la fecha siempre hemos quedado muy contentos con las personas que han venido y creo que quienes pasan por aquí también suelen irse contentos. Es una buena experiencia y una buena acción", ha destacado el regidor.