El Ayuntamiento ultima el proyecto necesario que sirva para reformar el Parque del Pelambre

Archivo - Parque del Pelambre, en Villaviciosa - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobierno municipal de Villaviciosa ha informado este domingo de que está ultimando los trabajos para la redacción de proyecto técnico necesario para la reforma y mejora integral del Parque del Pelambre.

El planteamiento del gobierno municipal es poder definir así técnicamente las obras necesaria para la transformación de este espacio como zona de multiactividad, para ocio infantil-juvenil, actuaciones musicales, deportes, así como zona de juegos de movimiento, de acuerdo al resultado de la consulta ciudadana realizada en abril de 2023.

Según ha informado el Ayuntamiento, el 80% de los más de 500 participantes, optaron por el cambio de usos de este espacio como zona de multiactividad. La segunda opción más valorada en la consulta fue mantener el uso como estanque de agua, pero el grave deterioro que presentaba, 13 años después de su construcción, obligó al gobierno local a ejecutar a ejecutar obras de reparación, al detectar el deterioro general de todo el revestimiento, con desprendimientos del material, así como roturas diversas.

El gobierno municipal descartó volver a llenar de agua el estanque entre otras razones por los gastos de mantenimiento que supone, la falta de depuración del agua, dado que el sistema de depuración nunca ha funcionado, y el coste del consumo de agua, que incumple las recomendaciones de ahorro de consumos no prioritarios.

A esta problemática se ha añadido la necesidad de ampliación de plazas de aparcamiento. Por ello, el gobierno local, quiere adaptar el proyecto, incorporando parte del espacio para ampliación de aparcamientos. También será necesario dar respuesta al problema detectado de hundimientos del firme en varios puntos del parque