El Ayuntamiento ya puede dar nuevas licencias de construcción de vivienda en el entorno del bulevar de Lugones

El aclade de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYTO. SIERO

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, anunciaron en rueda de prensa que la Junta de Gobierno Local adjudicará este viernes las obras de urbanización y acondicionamiento del Bulevar de Lugones en el tramo comprendido entre la calle Leopoldo Lugones y la Avenida del Castro, con una actuación que afectará a una superficie de 18.200 metros cuadrados.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 4.646.536 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. El alcalde destacó que gracias a este paso administrativo, y al inicio inminente de las obras "el consistorio ya puede dar licencias de construcción de nuevas viviendas, que hasta ahora no se podían conceder al faltar el desarrollo de la parte municipal de las obras".

La intervención contempla dos zonas de circulación viaria. La primera, de aproximadamente 2.525 m2, dará continuidad al tramo que ejecutará la iniciativa privada desde la calle Río Ibias hasta la glorieta de Malvarán, con una longitud cercana a los 100 metros.

La segunda, de 1.055 m2, prolongará la calle Río Caudal en dirección oblicua hacia la avenida Constitución, con una longitud aproximada de 37 metros. El resto del ámbito se destinará a una gran franja verde de unos 11.550 m2, con un trazado lineal de 520 metros de eje central, que incluirá zonas de paseo, áreas de estancia, bancos, vegetación y aparatos de gimnasia para mayores.

El primer edil recordó que "se trata de una de las obras más importante de la historia de Lugones" por importe y por el cambio en la configuración urbana de la localidad. García también se refirió a los desarrollos que han pendientes en esta zona Lugones. En este sentido ha avanzado que, en total, sumando las viviendas previstas en el entorno del bulevar y en la zona de La Ería, "hay suelo para unas 2.000 viviendas".