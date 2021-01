Ayuso reclama al Gobierno que no cambie las reglas con vacunas y no se mire a las CCAA "por colores políticos"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Gobierno central en relación a las vacunas que no se cambien las reglas a mitad de juego y que no se mire a las comunidades autónomas "por colores políticos".

Desde Villamanrique de Tajo, donde ha visitado algunos de los puntos del municipio afectados por la borrasca 'Filomena', Ayuso ha tildado de "absoluto error y falta de respeto a todas las personas que están trabajando en la consejería de Sanidad, los técnicos sanitarios y para los ciudadanos de Madrid" que el Gobierno central quiera cambiar las reglas del juego".

"Nosotros respetamos el trabajo que hace cada Comunidad Autónoma y cada una ha considerado hacer la vacunación de una manera. La nuestra era ir a los más débiles y a los sanitarios guardándonos una segunda dosis porque al haber tan pocas nos garantiza que no se pierda el efecto", ha argumentado.

La presidenta regional ha añadido que "además Pfizer dice que durante unos días va a tener dificultades", de los que se desconocen los motivos, algo que va a "afectar gravemente a Madrid". "Yo no sé qué más tiene que ocurrirnos en Madrid desde el punto de vista sanitario para que no se nos ayude", ha lanzado.

Ayuso tiene claro que si ella estuviera al frente del Gobierno central iría "a Europa o donde sea, a donde fuera, a cualquier rincón de la tierra a buscarlas y haría cuantas gestiones para hacer llegar cuantas más, como hacen otros países".

La Comunidad de Madrid ha suministrado ya 89.064 vacunas contra el coronavirus pero la presidenta regional, después de apuntar que a todos les gustaría ir más rápido, ha lamentado que las autonomías están recibidiendo "muy pocas" dosis.

"Yo no quiero más para Madrid que para el resto", ha declarado, después criticar que se entre en una "guerra entre comunidades autónomas por cifras". "Somos un mismo país y no tenemos qe estar comparando entre comunidades quién hace qué o quién tiene más fallecidos para echárnoslos, como parece que se hace desde el punto de vista político", ha lamentado.

"Madrid sigue su propia estrategia, que es vacunar bien, que no es vacunar a alcaldes. No estamos tirándolas ni dandolas al cien por cien, que eso es lo que se hace más rápidamente, sino garantizar que la segunda dosisllega, sobre todo a residencias, a los mayores, al personal que trabaja en ellas o a sanitarios". "Me sorprende que ahora el Gobierno decida cambiar el criterio a la mitad y premie a unas comunidades frente a otras", ha terminado.