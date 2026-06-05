AZSA comunica la apertura de alegaciones para un ERE de personal con contrato individual, según CCOO

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha informado este viernes que la dirección de Asturiana de Zinc (AZSA) ha comunicado la apertura del período de negociaciones para un nuevo expediente de regulación de empleo aplicable al personal con contrato individual.

Desde CCOO de Industria dicen que es una decisión que supone "una nueva vuelta de tuerca" en el proceso de "destrucción de empleo" iniciado por la compañía en el año 2021. "Desde entonces, Asturiana de Zinc ha venido reduciendo progresivamente empleo industrial en Asturias", han lamentado.

La organización sindical considera "absolutamente inaceptable" que una empresa que reclama ayudas públicas, compensaciones e inversiones estratégicas vinculadas al suministro energético "continúe destruyendo empleo industrial estable y de calidad".

"Recibir dinero público con una mano mientras se elimina empleo con la otra no puede convertirse en el modelo industrial que se permita en Asturias", añaden, al tiempo que reclaman a las administraciones públicas firmeza ante lo que está ocurriendo y que cualquier apoyo público quede necesariamente vinculado al mantenimiento del empleo y la actividad industrial en Asturias.