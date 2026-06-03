El Banco de Alimentos organiza la recogida de primavera con sus almacenes en "una situación crítica"

Presentación de la Gran Recogida de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. - CÁMARA DE COMERCIO

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos ha presentado este miércoles la gran recogida de primavera que bajo el lema "En Asturias lo damos todo", buscará recoger 120.000 kilos de alimentos. Para ello se cuenta con más de 500 voluntarios y 380 supermercados de la región que este fin de semana tratarán de lograr dicho objetivo en una situación "muy complicada, casi crítica" para la Fundación.

Y es que la vicepresidenta de la Fundación Banco de Alimentos, Teresa Cañada, ha indicado que "están muy necesitados" ya que ahora mismo el almacén está bajo mínimos y sólo tiene alimentos para "prácticamente una sola entrega" a los 14.000 usuarios habituales y a las familias que, de manera aislada requieren la ayuda de la Fundación.

La subida de precios y la bajada de las donaciones en un 20%, tanto de empresas, particulares como ayudas de las Administraciones están haciendo mucho daño en la Fundación que suele hacer una entrega de alimentos cada mes y medio a los usuarios y que ya se plantea bajar el número de kilos por persona.

El pasado año el Banco de Alimentos repartió 1.750.000 kilos de alimentos, una cifra que ya se plantean no poder alcanzar en este ejercicio. "No podemos dar los mismos kilos, tenemos que reducir porque es inviable. Hay que bajar el ratio de donación para poder llegar a todos", insiste Cañada.

Por todo ello el vicesecretario de la Fundación, Juan José Cima, ha incidido en la importancia que cobra esta nueva recogida que se celebrará, en su mayor parte, este fin de semana. Un primero objetivo, el de llegar a los 500 voluntarios, ya se ha cumplido y ahora buscan que se cumpla también el de los 120.000 kilogramos de alimentos recaudados. Ha explicado que las donaciones también pueden ser económicas, a través de bizum o de transferencia a la cuenta bancaria facilitada por lña Fundación.

Por su parte la vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Carmen de la Uz, ha destacado la necesidad de trabajar de la mano todas las instituciones, empresas y ciudadanía. "Desde la Cámara reconocemos la extraordinaria labor del Banco de Alimentos durante todo el año, les reiteramos nuestro compromiso a seguir colaborando en todas las iniciativas que beneficien a nuestra sociedad.