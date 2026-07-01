El Banco de Alimentos, Parkinson Asturias y Asata, entre los galardonados con los Premios 'Haz+' 2026

Banco de alimentos. - AYUNTAMIENTO VITORIA-GASTEIZ

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, en colaboración con la Mesa del Tercer Sector, ha desvelado los seis galardonados de la tercera edición de los Premios 'Haz+'. Estos galardones distinguen la innovación, el impacto y la sostenibilidad de proyectos orientados a construir una sociedad más justa. Entre los premiados de este año destacan la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, la Asociación Párkinson Asturias, la entidad rural Emburria, la agrupación cooperativa Asata, el Ayuntamiento de Fuenlabrada y, a título póstumo, el histórico activista gijonés José Antonio García Santaclara. La ceremonia oficial de entrega de los galardones se celebrará el próximo 28 de septiembre en Oviedo.

La comisión evaluadora ha acordado los reconocimientos en una reunión en la que se han analizado las candidaturas presentadas y se han tomado en cuenta criterios de relevancia, impacto, sostenibilidad, innovación, capacidad de transferencia, participación y trabajo en red, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Los Premios 'Haz+', que se entregarán el 28 de septiembre en Oviedo, distinguen a personas, equipos, organizaciones y proyectos que destacan por su contribución a la construcción de una sociedad más justa y solidaria en el ámbito de los derechos sociales.

Por categorías, el premio al 'Trabajo en comunidad' ha recaído en la Fundación Banco de Alimentos de Asturias por su labor para combatir el hambre y el desperdicio alimentario y por la red de solidaridad que ha tejido durante más de dos décadas, gracias al trabajo voluntario, para ofrecer apoyo a miles de familias en situación de vulnerabilidad.

En la categoría de 'Participación social', ha sido distinguida la Asociación Parkinson Asturias por "promover un modelo de atención en el que personas afectadas por la enfermedad, familiares e investigadores comparten decisiones, terapias y conocimiento, fortaleciendo las redes de apoyo mutuo".

En el ámbito de 'Innovación en el medio rural', la entidad Emburria ha sido galardonada por "acercar recursos esenciales a personas con diversidad funcional del oriente de Asturias e impulsar nuevas alternativas de vida autónoma que favorecen la permanencia en el entorno".

En materia de 'Sostenibilidad', Asata se ha alzado con el premio por su trayectoria de más de cuatro décadas impulsando una economía centrada en las personas, que fomenta la economía circular, el empleo verde y la inclusión laboral de colectivos vulnerables.

En 'Innovación pública', el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha sido distinguido en esta categoría por la transformación de la gestión de sus servicios sociales mediante el uso de datos y herramientas tecnológicas para avanzar hacia un modelo de atención más anticipatorio, cercano y equitativo.

Finalmente, en la categoría de 'Trayectoria en los servicios sociales', el galardón ha recaído, a título póstumo, en José Antonio García Santaclara, fundador de la Fundación Siloé y conocido popularmente como Santa en los barrios de Gijón. El jurado ha valorado "más de cuarenta años de dedicación a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y su contribución a la construcción de una de las redes de solidaridad más reconocidas de Asturias".