OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Banco de España registró en 2024 un total de 957 reclamaciones bancarias procedentes de Asturias de las 56.099 que se registraron a nivel nacional. De esta forma, las presentadas en el Principado suponen un 1,7% del total.

Así consta en la Memoria de Reclamaciones de 2024, que ha sido objeto de una jornada esta semana en Oviedo, contando como ponentes con la subdirectora del Departamento de Conducta de Entidades, Cristina Menéndez de Luarca, y el responsable de la Unidad de Criterios de Buenas Prácticas, Pablo Castellote. Fue en un acto presentado por el director de la sucursal del Banco de España en Oviedo, Fernando Marcos.

Según los datos de la Memoria consultados por Europa Press, el ratio de reclamaciones en Asturias fue de 9, inferior al que se registró en la media nacional, que fue de 12. El ratio indica el número de reclamaciones por cada 10.000 habitantes.

En su ponencia, Castellote ha indicado que esa diferencia puede deberse a que se reclama menos en Asturias, pero también a que las entidades bancarias responden mejor en el Principado.

En cuanto a las reclamaciones recibidas en el Principado, el porcentaje que se produce por préstamos hipotecarios es batante inferior al que se registra a nivel nacional. Es también menor el de las tarjetas, si bien en relación a transferencias es bastante superior.

A nivel nacional, ños bancos devolvieron 5,07 millones de euros por reclamaciones tramitadas y cuyas resoluciones fueron favorables a los clientes. El Banco de España registró un récord histórico de 56.099 reclamaciones en 2024, un 69% más respecto al año anterior como consecuencia de las sentencias sobre gastos hipotecarios.

Sin embargo, Cristina Menéndez de Luarca ha indicado que el 80% de las reclamaciones a nivel nacional, 45.037, fueron inadmitidas. La explicación es que la mayoría se refieren a cuestiones sobre la que no tiene competencia el Banco de España.

"A pesar de lo que se pueda entender puertas afuera, no tenemos competencia para pronunciarnos sobre aspectos relacionados con la nulidad de las cláusulas contractuales. Está reservado a los órganos judiciales", ha explicado.

El l Banco de España carece de competencia en materia de consumo o de herramientas para interpretar o extender los efectos de las resoluciones judiciales. Eso es lo que ha ocurrido en 2024, en el que el impacto de las reclamaciones relativas al reembolso de los gastos de formalización de préstamos hipotecarios explica el incremento del 69% en la actividad de reclamaciones respecto a 2023.

En 2025, hasta el 31 de mayo, se han recibido 13.309 reclamaciones. En el mismo período de 2024 se recibieron 33.944, por lo que parece que el número de reclamaciones está regresando a los niveles de años anteriores.

La mayoría de los expedientes comenzaron su tramitación por vía telemática y se dirigieron principalmente contra bancos. Destacaron, como productos más reclamados, los préstamos hipotecarios, las tarjetas y las cuentas, transferencias y adeudos, que en conjunto concentraron 9 de cada 10 reclamaciones.