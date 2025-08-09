Barbón en el 87º Descenso Internacional del Sella: "Creo que esta es la fiesta de Asturias por excelencia"

OVIEDO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, asiste este sábado al 87º Descenso Internacional del Sella celebración de la que ha asegurado que cree que "es la fiesta de Asturias por excelencia" en la que hay mucho de "identidad asturiana".

"Lo es sin duda, porque además interés turístico internacional, hay que hacer gala y valor. Yo la verdad que disfruto siempre muchísimo porque es una fiesta muy alegre en la que la gente lo pasa muy bien, en la que hay también un componente deportivo, mucho de identidad, de esto que reivindico tanto, la identidad asturiana", dijo Barbón.

Así, el presidente asturiano ha asegurado que uno de los momentos más emocionantes para él del año es cuando al finalizar el pregón se canta el 'Asturias patria querida' y además tiene la ocasión de ondear esa bandera gigante de Asturias desde la grada.

"A mi ese momento me emociona mucho porque siento Asturias y sé lo que sentimos los asturianos de Asturias, sé que es nuestra fiesta", dijo.