Barbón, sobre el accidente de Cerredo, dice desconocer por qué se redujo la plantilla en seguridad minera

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, durante la visita inaugural del consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón. - EUROPA PRESS

El jefe del Ejecutivo regional apunta a un redimensionamiento del número de trabajadores con el cierre de minas

GIJÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha optado este viernes, en Gijón, por la prudencia y ha dicho desconocer el criterio que se siguió para reducir la plantilla en el servicio de seguridad minera.

No obstante, ha incidido en que cuando se habla de inspecciones mineras hay que tener en cuenta que en estos años lo que se produjo fue el cierre de la minería del carbón, por lo que entiende que la plantilla, lógicamente, se ha "redimensionado".

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación durante la inauguración del consultorio periférico de Nuevo Roces, en Gijón, con respecto a si cree que fue un error el cambio de plantilla en el citado servicio.

"Mi máximo respeto a la investigación", ha destacado, a lo que ha recalcado que su compromiso es llegar hasta el final "y que se sepa la verdad", ha señalado respecto al accidente minero de Cerredo.

Barbón ha apuntado que es algo que se está analizando en la comisión parlamentaria y ha dicho ser "muy respetuoso con los tiempos".