Barbón acusa a Vox de "incoherencia" por votar contra medidas que ahora exige en el parlamento asturiano

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reprochado este miércoles a Vox su falta de coherencia en el debate sobre la situación demográfica y económica de la comunidad, acusando a la formación de "votar sistemáticamente en contra" de los planes del Gobierno autonómico para fomentar la natalidad, reforzar el estado del bienestar y reducir la deuda pública.

"Usted debe de ser la única persona en esta Cámara que no sabe que hemos puesto en marcha un plan de ayudas directas a la natalidad, con 1.200 euros por el primer hijo, 1.700 por el segundo y hasta 2.200 euros en concejos en riesgo de despoblación", ha afirmado Barbón, que también ha citado deducciones fiscales por hijo a cargo de hasta 2.200 euros. También ha rebatido las afirmaciones de Vox sobre pérdida de población, señalando que Asturias "sigue por encima del millón de habitantes" y que, actualmente, "viene más gente de Madrid a vivir a Asturias que la que se marcha a la capital".

El presidente del Principado ha afeado a Vox haber votado en contra de estas medidas y ha recordado que en los presupuestos de 2021 --en plena pandemia-- su formación "fue la única que votó en contra". "No es creíble hablar de crisis demográfica si no ponen una sola propuesta encima de la mesa", ha subrayado.

Barbón ha rechazado la visión "tétrica" de Asturias que, a su juicio, promueve Vox. "Asturias no se muere, Asturias se cae cuando la escucha usted", ha dicho, refiriéndose a la portavoz parlamentaria, Carolina López, y criticando la participación del diputado asturiano José María Figaredo en una protesta contra un la acogida de migrantes en Asturias.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo asturiano ha acusado a Vox de "promover un discurso peligroso" contra los pensionistas, al cuestionar el sostenimiento del sistema público. "Sí, yo defiendo que las pensiones suban conforme al IPC. Ustedes votaron en contra de eso", ha asegurado.

En materia fiscal, Barbón ha cuestionado la credibilidad del discurso de Vox sobre impuestos. "¿De verdad quiere ser portavoz de quienes ganan más de 175.000 euros? ¿De verdad cree que no pueden contribuir más al sostenimiento del estado del bienestar?", ha dicho, antes de subrayar que el portavoz de Vox cobra "más que el presidente del Principado".

Sobre las críticas de la formación a la deuda autonómica, Barbón ha defendido que Asturias "genera superávit" y ha presentado datos oficiales que muestran una reducción del endeudamiento desde su llegada al cargo: "De 4.357 millones en 2019 a 4.066 en 2024, sin contar la quita de 1.508 millones aprobada".

El presidente ha insistido en que la comunidad es "una tierra de oportunidades", con 25.000 empleos creados en los últimos años y menos de 50.000 personas desempleadas. Ha defendido, además, el crecimiento del empleo público en sectores como sanidad, educación o atención a mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, Barbón ha recordado que Vox también votó en contra de presupuestos que incluían 124 plazas nuevas de bomberos y ha reivindicado la "respuesta asturiana" a los incendios. "Ardieron 6.500 hectáreas frente a las más de 160.000 de Galicia o Castilla y León. ¿Y ustedes critican eso?", ha preguntado.