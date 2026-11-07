Barbón advierte de que "pisar moqueta" es uno de los mayores males de la política porque "te aísla de la realidad"

El secretario general de la FSA y presidente del Principado, Adrián Barbón, en el XXIII Encuentro Socialista del Occidente. - FSA-PSOE

OVIEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, ha reivindicado este sábado la importancia de que los representantes políticos mantengan el contacto directo con la ciudadanía y permanezcan vinculados a sus territorios, al advertir de que "pisar moqueta es uno de los mayores males que existen en política" porque "te aísla de la realidad".

Durante su intervención en el XXIII Encuentro Socialista del Occidente, Barbón ha puesto como ejemplo la decisión de la nueva delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, de continuar viviendo en El Franco pese a disponer de un apartamento oficial en Oviedo. Una decisión que ha comparado con la suya propia de seguir residiendo en Laviana tras acceder a la Presidencia del Principado en 2019.

Barbón ha explicado que él también decidió no trasladarse a Oviedo cuando llegó a la Presidencia autonómica, pese a las recomendaciones de su equipo. "El hecho de que una delegada del Gobierno, pudiendo quedarse a vivir allí, diga: no, yo quiero seguir en mi pueblo, es algo que yo siempre reivindico", ha señalado. El presidente del Principado ha defendido que renunciar a las comodidades de los apartamentos oficiales permite mantener el contacto con los problemas cotidianos de la población.

Durante su discurso, también se ha referido a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y ha criticado a quienes dan por hechos determinados resultados antes de que se celebren los comicios. "Desde el 2023, algunos vendieron la leche antes de catarla", ha afirmado, en alusión a las expectativas de cambio político que, según ha indicado, se generaron entonces y que finalmente no se materializaron.

En este contexto, ha ironizado sobre los comentarios que asegura haber escuchado acerca de posibles nombramientos institucionales, como la Delegación del Gobierno, la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico o la dirección de Hunosa. "Están dando por hecho que van a conseguir los puestos importantes que nombra el Gobierno de España", ha señalado, antes de referirse a "una maldad" sobre un candidato "que como nunca gobernó nada, le están animando a asumir temporalmente la Delegación del Gobierno para adquirir experiencia institucional". "Yo les digo que va a pasar lo mismo que en el 23, que vendieron la leche antes de catarla y la lechera cayó y rompió", ha insistido.

El secretario general de la FSA ha defendido además la legitimidad del Gobierno de Pedro Sánchez y ha cuestionado las críticas de quienes le reprochaban que no convocase elecciones. "¿No queréis elecciones? Pues ahora ya hay elecciones convocadas. ¿Por qué ahora hay problema?", ha planteado.

Por último, ha contrapuesto los mensajes que apelan "a la esperanza" a los discursos basados en el miedo. "No se puede construir nada bueno sobre el miedo. Para construir futuro hay que hacerlo sobre esperanza", ha afirmado.

Barbón ha concluido apelando a la movilización electoral. "Las encuestas no nos pueden desmovilizar y nada nos puede desmovilizar, podemos ganar y gobernar, y para eso solo se necesita una cosa: que la gente se movilice", ha concluido.