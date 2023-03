Barbón afirma que Asturias está en la senda correcta para ser "más digital, más verde y más sostenible"

OVIEDO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón ha manifestado que Asturias está en la senda correcta y los datos respecto a los proyectos y al empleo así lo demuestran.

Adrián Barbón, en respuesta a la portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Susana Fernández, ha manifestado que considera que "sin triunfalismos, estamos en la senda correcta para trabajar en el momento de Asturias de construir la nueva economía más verde, más digital y más sostenible".

Ha afeado a la portavoz de la formación naranja que "falte al respeto a la izquierda asturiana" y también su costumbre de "insultar a Asturias" y ha acusado a Susana Fernández de ir subiendo el tono en sus intervenciones y de recurrir al insulto.

"Ya lo dijo el candidato del PP y ahora lo imita usted, lo de huela rancio. Esto es huele a cerrado, huele a rancio. Pero, por qué tienen la mala costumbre de insultar a Asturias, por qué tienen esa actitud insultante siempre con Asturias, oiga, digan que quieren cambiar el gobierno, que no pasa nada, es entendible", ha criticado Barbón.

Por su parte la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, ha incidido en que para que Asturias sea competitiva lo primero que tiene que hacer es "cambiar radicalmente sus políticas".

"Asturias tiene capacidades, atractivos y talento para llegar a ser una región competitiva, pero no lo será nunca mientras los jóvenes se sigan yendo y no quieran volver, mientras la política fiscal ahuyente a inversores, mientras su famosa guerra a la burocracia no deje de ser palabrería, mientras no cambie su mentalidad de región subsidiada y mientras sus políticas sigan más orientadas al empleo público que al emprendimiento", ha indicado Fernández.

Así la portavoz de Ciudadanos ha acusado al presidente de desperdiciar cuatro años para avanzar en el cambio que necesita Asturias y le ha recordado que "lo ha tenido en su mano". "Le hemos tendido la nuestra durante toda la legislatura", ha indicado Susana Fernández.

"Tenía en nosotros un apoyo moderado y responsable, y votos suficientes para dar un giro hacia la prosperidad, pero ha preferido las muletas de siempre", ha indicado Fernández.

Considera Ciudadanos que la Asturias que deja el presidente Barbón es una tierra excelente para jubilarse o venir de vacaciones, pero debería ser un lugar del que no querer irse para trabajar, emprender o formar una familia y añade que "queda mucho camino".

Porque esto no va de orgullo o identidad, presidente. El orgullo no es obligar a hablar asturiano a quienes no quieren, o a amar la gaita o la tonada. El orgullo es pertenecer a una tierra próspera, con posibilidades, con alternativas y con futuro. Competitiva y moderna. Y eso pasa por crear empleo privado.