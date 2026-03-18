Barbón afirma que el ITJ sabía que en Asturias se explotaba carbón porque la actividad no cesó en Nicolasa hasta 2024

Adrián Barbón - JUAN VEGA / EUROPA PRESS

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias ha reconocido este miércoles que le ha causado "sorpresa" que haya quien diga que no conocía la extracción de carbón en el Principado de Asturias. Esa actividad se producía, por ejemplo, en el Pozo Nicolasa de la empresa pública Hunosa, que dejó de explotarlo en diciembre de 2024.

Barbón ha ofrecido este dato a preguntas de los periodistas horas después de que fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, Miteco, afirmasen que el Instituto para la Transición Justa (ITJ) no tenía constancia de que existiera actividad de explotación de carbón en Asturias hasta marzo de 2025, el mes el que se produjo el accidente mortal en la mina de Cerredo en la que murieron cinco operarios. Desde el Ministerio añadieron que habían solicitado información al Principado, si bien el proceso de obtención de la documentación está siendo lento.

"Me imagino que se refieren a la lentitud del análisis de la información que les estamos remitiendo porque desde luego lentitud en enviar la información no existe, lo que pasa es que se están recuperando expedientes de diez años atrás", ha apuntado Barbón.

Sobre si existía la obligación de comunicar que existía esa actividad al Ministerio, Barbón dijo que no lo conocía y se ha remitido a las acciones del Consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. "No puedo aventurar nada al respecto", ha comentado.

"Me sorprende que se diga que no se sabía que se extraía carbón cuando el Instituto de Transición Justa sabía, como sé yo, que en Nicolasa se extrajo carbón hasta finales de diciembre de 2024", ha apuntado el dirigente asturiano.

Ha insistido Barbón en que el Gobierno asturiano está actuando con "máxima transparencia, rotundidad, rigor, serenidad en la tramitación y desde luego explicación de todo a medida que tengamos la información", desde que se nombró a Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo en la remodelación a raíz de la dimisión de la anterior consejera de Industria, Belarmina Díaz, tras el accidente.

En la citada rueda de prensa, los periodistas han preguntado a Barbón si ha pedido algún tipo de explicación por este asunto a las predecesoras de Sánchez, es decir, a Díaz y a la actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí. El Presidente asturiano ha dicho que no.

"Si no son consejeras mías, difícilmente ya les puedo preguntar a una exconsejera sobre su gestión; es un poco ilógico, no forman parte de mi Consejo de Gobierno", ha argumentado en su respuesta.