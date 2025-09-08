Barbón afronta el primer Pleno del curso con preguntas sobre incendios, abandono rural y el Gobierno central

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón, interviene en el Pleno de la Junta General. - PRINIPADO - Archivo

OVIEDO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón, afrontará este miércoles en la Junta General su primera sesión de control del nuevo curso político, marcada por las recientes oleadas de incendios forestales que han afectado a distintas comarcas asturianas y por las críticas de la oposición al papel del Gobierno autonómico en su gestión.

En concreto, el presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, preguntará al jefe del Ejecutivo autonómico sobre su valoración respecto a la actuación del Gobierno de España. "¿Qué opina de que al Gobierno de España no le importe perjudicar a los asturianos?", planteará, en línea con las críticas vertidas en las últimas semanas.

Desde Vox, la presidenta del partido en Asturias y portavoz en la Junta General, Carolina López, preguntará a Barbón si su Gobierno va a reconocer que "la repetición de incendios de gran magnitud evidencia fallos de prevención, planificación y medios, que han puesto en riesgo la seguridad de los vecinos".

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, trasladará su preocupación por el impacto de los incendios en zonas rurales y despobladas, con la pregunta: "¿Cómo piensan proteger a la Asturies abandonada para que no vuelva a arder?".

Este primer Pleno ordinario abre el curso parlamentario en Asturias tras la pausa estival.