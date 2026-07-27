Barbón agradece la labor de Delia Losa y expresa su apoyo a Llera tras las primarias del PSOE de Oviedo

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha agradecido este lunes la labor de Delia Losa y ha expresado su respaldo al nuevo candidato socialista a la Alcaldía de Oviedo, Sergio Llera, tras las primarias celebradas este domingo en la agrupación local.

En un mensaje publicado en la red social X, Barbón ha señalado que Losa, "amiga y compañera", ha decidido dejar la Secretaría General del PSOE de Oviedo "de cara a los nuevos tiempos que se abren" y le ha trasladado su "reconocimiento y gratitud por su trayectoria y compromiso".

Asimismo, ha indicado que el consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, dirigirá la Presidencia de la comisión gestora del PSOE de Oviedo. Según ha explicado, lo hará "con el propósito de volcar todas las fuerzas del partido en construir un proyecto de gobierno, sólido, alternativo y de futuro en torno a Sergio Llera, candidato a la Alcaldía de Oviedo".

Barbón ha afirmado además que "la izquierda, los y las progresistas, ya tienen en Oviedo candidato a la Alcaldía", antes de mostrar expresamente su respaldo a Llera.

LLERA, VENCEDOR DE LAS PRIMARIAS DEL PSOE

Llera fue proclamado este domingo candidato del PSOE a la Alcaldía de Oviedo para las elecciones municipales de 2027 tras imponerse en la segunda vuelta de las primarias de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE) con 148 votos, frente a los 124 obtenidos por Enrique Rodríguez Nuño.

Tras conocerse el resultado, defendió la necesidad de construir un proyecto para la ciudad centrado, entre otras cuestiones, en la vivienda, la movilidad y la conexión entre la zona rural y los barrios.