Barbón anima a Europa a tomarse "muy en serio" la inversión en defensa y en seguridad "si queremos vivir en paz"

"Las posibilidades son enormes", afirma el presidente asturiano sobre el sector naval y la economía azul

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este miércoles, en Gijón, que ante una situación geopolítica "compleja" él apuesta "de forma decidida" por la inversión en defensa y en seguridad.

"Se acabó el tiempo en el que otros nos protegían y garantizaban la seguridad del ámbito europeo, si queremos defender nuestro modo de vida, si queremos vivir en paz y eso es a lo que aspiramos, Europa tiene que tomarse muy en serio su trascendencia, su importancia en la inclusión jurídica y, por tanto, en la inversión en defensa", ha remarcado.

Así lo ha indicado, durante la inauguración, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', del 64 Congreso Internacional de Ingeniería Naval e Industria Marítima, que organiza la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), bajo el lema 'La industria naval y marítima como motor de la Economía Azul. Un futuro sostenible para todos'.

Unido a ello, ha resaltado que Asturias tiene inversiones importantes ya en marcha y otras que se tendrán, y que supondrán, según él, más actividad económica y empleo.

"El buenismo está muy bien, pero en un mundo tan complejo como el que estamos, yo creo que hay que hablar alto y claro", ha advertido el presidente regional.

Barbón se ha referido, asimismo, a la "guerra arancelaria" iniciada "sorprendentemente" por Estados Unidos, un país que históricamente había intentado liderar, a su juicio, en la libertad de comercio y de mercado.

Ha alertado, a este respecto, sobre que esa "guerra arancelaria" puede desembocar en un freno al crecimiento a nivel mundial. Ha destacado, no obstante, el dato del crecimiento de España, ya que si en la Eurozona está en torno al 1 o al 0,9 por ciento, la economía española registra un crecimiento del 3,2 por ciento.

Referente al congreso, ha reivindicado una Asturias azul, además de verde y ha recordado la reconversión del sector naval asturiano. Sobre esto último, ha incidido en que el talento empresarial de Asturias "obró el milagro", con alusión a astilleros Gondán y Armon.

En este sentido, ha apuntado a que ambos acertaron al reinventarse y hoy son referencia no solo nacional, sino también internacional. Incluso, ha augurado que en próximos ejercicios siete de cada diez buques saldrán de uno de estos dos astilleros.

Este liderazgo empresarial, a su parecer, coincide además con el protagonismo de la economía azul. Ha incidido, también, en que en los astilleros asturianos se han construido ya barcos de apoyo a los parques oceanomarinos, buques propulsados por gas natural o navíos incluso no tripulados. "No son ciencia ficción, no son aspiraciones, son ya realidades que se han botado aquí", ha recalcado.

Por este motivo, ha considerado que las posibilidades son "enormes" y ha hecho un llamamiento a despertar vocaciones entre los jóvenes para que se formen en ingeniería naval. Especialmente ha hecho hincapié en la presencia de los astilleros en los pueblos del occidente asturiano, como pueda ser Figueras o Navia.

Además, ha resaltado las ventajas logísticas que ofrecen los puertos de Gijón y Avilés, multiplicadas por la conexión de la alta velocidad ferroviaria, para la construcción de barcos comerciales. "Queremos que la Asturias Verde sea también el puerto seguro de la economía azul", ha apuntado, a lo que ha expresado a los presentes el respaldo permanente del Gobierno del Principado al sector naval.

Prueba de ello es desde el acudir a la convocatoria de fondos europeos para modernizar el sector hasta la ayuda para el contrato de personal especializado, según el presidente regional, quien ha citado el caso de la formación de soldadores navales en las propias instalaciones del astillero, en colaboración con el Gobierno de Asturias. "Esto se llama colaboración público - privada", ha destacado Barbón.