Barbón anuncia que el Gobierno asturiano también patrocinará al Real Avilés Industrial

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha anunciado este martes que también patrocinará al Real Avilés Industrial tras una reclamación de la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quien solicitó el mismo trato que se le daba al el Real Oviedo y el Real Sporting para Real Avilés Industrial por su trayectoria, su historia y su papel actual.

Barbón ha mostrado su respaldo a la petición de la alcaldesa avilesina y ha confirmado que "tiene toda la razón para defenderlo y por tanto así lo haremos", comprometiéndose a impulsar esta iniciativa de apoyo institucional al club del Principado.

El presidente asturiano ha precisado que se pondrán en contacto con el equipo para plantearles un patrocinio bajo el lema 'Asturias, paraíso natural', lo que supone enmarcar el apoyo gubernamental dentro de la estrategia de promoción territorial de la región.

El Real Avilés Industrial compite actualmente en la Primera Federación. Con este anuncio, el Gobierno asturiano extiende su política de patrocinio a los tres principales clubes de fútbol de la región.