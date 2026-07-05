Barbón anuncia que una de las Medallas de Asturias 2027 se otorgará a la Semana Negra de Gijón

Un momento de la entrevista al presidente del Principado, Adrián Barbón, en la Semana Negra de Gijón. - CAPTURA FSA-PSOE

OVIEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado esta tarde que el Ejecutivo autonómico concederá una de las Medallas de Asturias 2027 a la Semana Negra, coincidiendo con la celebración de la cuadragésima edición de este certamen cultural.

Durante una entrevista concedida en el marco del propio festival, el jefe del Ejecutivo asturiano ha defendido la relevancia de este evento y ha subrayado que, con motivo del 40 aniversario, "tocará que una de las medallas de las calles de Asturias sea para la Semana Negra.

Barbón ha recordado que ha asistido a la inauguración del certamen "desde siempre", incluso antes de asumir la presidencia del Principado, emulando de este modo el papel del exalcalde de Gijón y expresidente asturiano, Vicente Álvarez Areces, a quien ha definido como una figura muy vinculada al festival por haber sido el regidor que lo puso en marcha.

Ante las críticas de quienes sostienen de manera directa o indirecta que el festival "ha agotado su instinto" o que "ya no sirve para lo mismo", el presidente autonómico ha reivindicado la Semana Negra como "un espacio de debate que merece la pena cuidar", poniendo como ejemplo la alta asistencia registrada durante la entrevista que le ha realizado esta tarde el periodista Eduardo Paneque.