Barbón apela a la presunción de inocencia de Zapatero: "Que una persona sea investigada no significa que sea culpable"

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (i), y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d), durante una jornada dedicada a las políticas de diversidad e inclusión, a 30 de septiembre de 2025, en Oviedo, Asturias - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha apelado este miércoles a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras su investigación en el caso 'Plus Ultra', y ha recordado que el hecho de que una persona sea investigada, "no significa que sea culpable".

En unas declaraciones a los medios durante su participación en el 50 aniversario del Hospital San Agustín de Avilés, el presidente ha señalado que, si ahora a cada investigado se le atribuye la culpabilidad "por naturaleza", se anula el estado de derecho.

Barbón ha lanzado un mensaje a quienes están "exaltados" con este asunto, recordando que "investigados los hay de todos los partidos por un montón de causas a lo largo del año". Es por ello que ha pedido "serenidad" ya que "ni tan siquiera hay acusación formal" contra Zapatero, solo "un auto de investigado".