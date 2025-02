Barbón apoya a la SEPI sobre Duro Felguera para "no dar dinero a cambio de nada"

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha señalado este jueves que "es normal" que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pida un plan de viabilidad a Duro Felguera si quiere recibir "más ayudas".

"Los propietarios de la compañía evidentemente tienen que hacer una planificación si quieren más ayudas", ha apuntado, remarcando que apoyo institucional "lo tendrán todo, pero siempre y cuando haya una planificación de futuro", rechazando dar "dinero a cambio de nada".

Así lo ha dicho en respuesta a los medios durante una rueda de prensa sobre su viaje institucional a Estrasburgo y tras firmar los decretos de reestructuración de varias consejerías. El jefe del Ejecutivo asturiano sostiene que "es normal que exija un plan de viabilidad, un plan de futuro de la compañía, porque el dinero público es el dinero de todos, y ahí hay 120 millones de euros de la propia SEPI, y más de 6 millones de euros del Principado Asturias".

El presidente autonómico ha reconocido preocupación "por el impacto que tiene en términos de empleo" pero también porque "el dinero público no se puede derrochar". "Todo dinero público que se precie tiene que tener una contraprestación de un plan de viabilidad de Duro, y ahí le corresponde a la compañía", ha remarcado.

"Evidentemente nosotros siempre haremos de mediadores entre el Gobierno, entre la SEPI, y la propia Duro, pero yo creo que es claro la necesidad de que presenten un plan de viabilidad", ha aseverado.

PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

La SEPI ha pedido un plan de reestructuración para asegurar la viabilidad de la compañía antes de hablar de capitalizar el préstamo, según han indicado fuentes próximas al consejo de administración de Duro Felguera a Europa Press.

"Ese plan debe ser analizado por los accionistas. No obstante, cabe reseñar que capitalizar la deuda no basta por sí sola, porque no resolvería las necesidades de liquidez de la compañía", han explicado estas mismas fuentes.

Ante esta situación, Duro Felguera ha reconocido estar "preocupada", pues ve que el plazo del preconcurso de acreedores se "agota" y es "fundamental" lograr la agilidad necesaria, tal y como ha indicado la compañía.

"Hemos tenido una reunión con la SEPI para explorar las posibilidades y seguir trabajando en alternativas de viabilidad para la compañía en el marco del preconcurso", ha explicado Duro Felguera.

La firma española de ingeniería se mostró este martes confiada en que la SEPI, que cuenta con dos asientos en el consejo de administración de Duro Felguera, iba a oficializar este miércoles su decisión de capitalizar la deuda de la asturiana.

La empresa, en el marco de su plan trazado tras haber solicitado el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre, ve "imprescindible" que la SEPI convierta en capital su deuda.

En concreto, el Gobierno, a través de la SEPI, tendría que convertir en acciones los 120 millones de euros que le "prestó" en mitad de la pandemia, lo que le daría la mayoría del capital.

La asturiana solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón con la finalidad de iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración, que permitiera su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible.

En este contexto, las acciones de Duro Felguera cerraron la sesión de este miércoles con una subida del 12,22%, intercambiándose a un precio unitario de 0,28 euros.