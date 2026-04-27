Barbón asegura que "Asturias no se entiende sin su emigración y sin la Asturias exterior", en su último acto en México

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, con miembros del Centro Asturiano de México. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado que "Asturias no se entiende sin su emigración y sin la Asturias exterior", durante su intervención durante la jira celebrada por el Centro Asturiano de México, acto con el que ha puesto fin a su viaje oficial al país, y en el que ha reivindicado el papel de la diáspora asturiana como parte inseparable de la identidad colectiva de Asturias.

Barbón ha destacado el carácter especial de la jira que organiza el Centro Asturiano de México y ha recordado que este tipo de fiestas forman parte de la tradición más genuina de la asturianía. En este contexto, ha puesto en valor el papel del asociacionismo asturiano en el exterior, para recordar que el Centro Asturiano de México cuenta con más de cien años de historia y que su primera gran actividad social fue precisamente una jira celebrada en 1919.

También ha defendido que Asturias es una tierra de emigrantes, de salida y de acogida, y que esa trayectoria histórica obliga a la comunidad "a recibir siempre con los brazos abiertos, con generosidad y con memoria".

En su discurso, ha reflexionado acerca del contexto internacional actual y ha alertado sobre la polarización y la crispación. "Los adversarios nunca pueden ser enemigos", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de diálogo y entendimiento. En este marco, ha definido la jira del Centro Asturiano de México como un puente entre Asturias y México, frente a un mundo en el que, según ha dicho, "sobran muros y sobran islas".

En el tramo final de su intervención, el presidente ha asegurado que no olvidará este primer viaje oficial a México, aunque ha dejado claro que no será el último. Así, ha agradecido el aprendizaje de estos días y el compromiso de la comunidad asturiana en el exterior. Igualmente, ha recordado con emoción el obsequio recibido por parte de la directiva del Centro Asturiano: una reproducción del rey Pelayo que, según ha explicado, colocará en su despacho de Oviedo "para recordar cada día a los asturianos y asturianas de dentro y fuera de Asturias".

Finalmente, ha querido hacer extensivo su saludo a toda la diáspora, pidiendo que se haga llegar "el saludo de su presidente" a todas las personas vinculadas con Asturias. El presidente ha cerrado con un agradecimiento "de corazón" su agenda institucional en México, una visita marcada por el reconocimiento a la Asturias exterior y por la defensa de los valores de memoria, convivencia y unión entre pueblos.