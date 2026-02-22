Barbón asegura que Asturias es un "oasis de estabilidad" frente a las repeticiones electorales de otras CCAA

El presidente del Principado, Adrián Barbón, respondiendo a los portavoces parlamentarios en el Pleno de la JGPA. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha destacado este jueves que Asturias es "un oasis de estabilidad política" en comparación con otras comunidades autónomas, donde se están convocando elecciones por la imposibilidad de gobernar y aprobar presupuestos.

En unas declaraciones remitidas por la FSA al término del homenaje a Manuel Llaneza en Mieres, Barbón ha explicado que en Asturias llevan siete presupuestos aprobados desde que llegó al Gobierno "sin tener nunca mayoría absoluta".

Frente a esta "estabilidad", el presidente asturiano ha contrapuesto las elecciones en "todas las comunidades de la derecha". Si el PP convocaba elecciones para obtener la mayoría absoluta, "resulta que ahora tienen ración doble de Vox".

Por otro lado, el presidente se ha referido a los enfrentamientos en el seno del gobierno de coalición con IU a cuenta de la llegada de universidades privadas, señalando que son organizaciones políticas distintas y es algo que "hay que tener claro".

El de Asturias, ha dicho, es un gobierno que defiende a la universidad pública. "Nunca, como hasta ahora, se ha puesto la gratuidad de la matrícula universitaria", ha agregado, mencionando también la creación de centros de I+D+i junto a la Universidad.

"Ni un solo euro público va a ir a ningún centro adscrito privado", ha remarcado, aunque ha aclarado que "una cosa es privatizar" y otra es "ser respetuoso con la iniciativa privada".