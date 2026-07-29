Barbón asegura que Canteli está "sobreactuando" tras el rechazo de la candidatura de Oviedo para la Agencia de Salud

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS
OVIEDO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha criticado al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, por "sobreactuar" tras conocer el rechazo de la candidatura asturiana para albergar la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, y ha reiterado que el Gobierno ha pedido el informe del Ministerio de Sanidad para conocer las causas exactas del rechazo.
En unas declaraciones remitidas a los medios, Barbón ha asegurado que "entiende" que el regidor ovetense pueda pensar que no ha habido reuniones para favorecer la candidatura de Oviedo porque no fueron públicas, pero ha asegurado que "las ha habido".
Por otro lado, Barbón ha mostrado su decepción porque la Agencia finalmente se haya ido a Zaragoza cuando el organismo existe porque él lo propuso en una conferencia de Presidentes. "En medio de la pandemia dije que era necesario que España se preparara para el futuro con una agencia de salud pública. Y me acuerdo que fue acogida por el gobierno de España y con otras comunidades autónomas que lo apoyaron", ha recordado.
El dirigente autonómico ha defendido que Oviedo "tenía todo lo necesario" para albergar la sede, y ha explicado que "por rigor" ha pedido el informe del Ministerio para saber qué se ha valorado o ha dejado de valorar de la candidatura de Oviedo. "Hay una decepción enorme, y queremos conocer ese informe para poder actuar en consecuencia, para poder tomar otro tipo de decisiones de acuerdo al mismo", ha dicho.