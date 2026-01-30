Barbón asegura que la colaboración con Sindicatura y Consejo Consultivo es una prueba de "estabilidad y madurez"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, clausura la jornada 'Análisis de riesgos y fiscalización de los contratos públicos', organizada por la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias y el Consejo Consultivo del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este viernes que la colaboración entre la Administración autonómica, la Sindicatura de Cuentas y el Consejo Consultivo es una prueba de "estabilidad y madurez" que permite a los tres entes ser "más útiles".

Barbón ha participado en la clausura de la segunda jornada 'Análisis de riesgos y fiscalización de los contratos públicos', organizada por los dos órganos auxiliares del Principado. De la jornada, el presidente ha destacado que es un "ejemplo de colaboración institucional necesaria y útil".

Durante su intervención, el presidente ha abordado la problemática de la contratación pública y ha defendido que es necesario modificar la actual ley, "desbordada de complejidad". Mientras no se modifique, el Principado aboga por abordar el "desafío" de la contratación pública a través de una burocracia que sea "justa" , diferenciando entre la burocracia y el "burocratismo" que es "su exceso indeseable".

También ha señalado que la contratación pública puede ser un "impulso para metas estratégicas", empleándola para avanzar hacia objetivos como la recuperación demográfica. Por último ha abogado por aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la contratación pública pero sin dejar de lado la "inteligencia natural".