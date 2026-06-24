Barbón asegura que conoce "mucho más" a Queipo (PP) que a Leire Díez: "Con ella no comí en mi vida, con usted, sí"

El presidente del PP de Asturias y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, durante el Pleno de este miércoles. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este miércoles que conoce "mucho más" al portavoz parlamentario y presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, que a Leire Díez. "Yo con la señora Leire Díez no comí en mi vida; con usted sí, varias veces", ha replicado para restar trascendencia a los vínculos sugeridos por el líder de la oposición.

Durante el Pleno de este miércoles, Queipo ha recriminado a Barbón sus "48 horas de silencio" tras conocerse la condena judicial del exministro José Luis Ábalos, y ha citado nombres vinculados a distintas investigaciones que salpican al entorno socialista, mencionando expresamente a Koldo, Santos Cerdán, Claudia Montes o la propia Leire Díez. El portavoz 'popular' ha afeado al presidente que mantuviera "buen trato" con ellos, reprochándole que no supiera nada "de las cloacas a pesar de que conocía a muchos de sus protagonistas". Queipo ha interpelado a Barbón sobre "qué opinión le merece militar y apoyar al partido y al gobierno más corruptos" en el turno de preguntas al presidente.

Ante estas acusaciones en materia de corrupción, Barbón ha rechazado los reproches del líder de la oposición y ha aclarado que conoce a Díez por haber sido la responsable de Relaciones Institucionales de Correos. Seguidamente, el jefe del Ejecutivo asturiano ha repasado la hemeroteca para demostrar su postura firme ante estos casos, recordando sus declaraciones públicas de junio de 2025 en las que afirmó que la corrupción le da "asco" y exigió a su formación "tolerancia cero" y medidas "claras e implacables". "Quien haya sido corrupto, que acabe en la cárcel", ha enfatizado, concluyendo que se siente "profundamente orgulloso" de militar en el Partido Socialista.

DICTAMEN SOBRE CERREDO

En cuanto al dictamen sobre lo ocurrido en Cerredo, el presidente del Principado ha defendido que su Gobierno ha asumido "responsabilidades desde el primer minuto" tras el "terrible accidente" de la mina de Cerredo (Degaña), respondiendo así a los reproches formulados por el portavoz del Partido Popular. Así ha respondido a la pregunta planteada por Queipo sobre "si va a asumir su Gobierno las conclusiones del dictamen si resulta aprobado o si volverá a negar cualquier responsabilidad".

En su intervención de réplica, Barbón ha enumerado las medidas tomadas por el Ejecutivo autonómico tras el suceso, destacando la dimisión a los seis días de la entonces consejera Belarmina Díaz, el nombramiento de Borja Sánchez como nuevo consejero de Ciencia, Industria y Empleo a los 22 días, y la posterior reorganización "total y absoluta" de la Dirección General de Minas. Asimismo, ha recordado el encargo a la Inspección General de Servicios de un informe al mes del accidente, el inicio de inspecciones sin previo aviso, el refuerzo de personal en el Juzgado de Cangas del Narcea para esclarecer las responsabilidades penales y la presentación del plan Regenera.

Por su parte, el portavoz del PP, Álvaro Queipo, ha calificado la gestión del Ejecutivo de "negligencia política gravísima" y ha echado en cara al presidente asturiano que intente "denostar las conclusiones" del dictamen de la comisión de investigación que se vota este mismo miércoles en la Cámara. Según ha manifestado Queipo, la empresa explotadora "pudo extraer carbón ilegal en condiciones inhumanas" porque el Gobierno "debilitó el control, debilitó las instituciones, retorció la normativa e ignoró los avisos". Por ello, ha formulado una pregunta "binaria" a Barbón sobre si el Gobierno autonómico asumirá las conclusiones de dicho dictamen o si "volverá a negar cualquier responsabilidad".

Ante las críticas del PP, Barbón ha afeado a Queipo que aborde la cuestión desde una perspectiva de "utilización de las muertes y las víctimas", asegurando que esa es la sensación de una "gran mayoría social asturiana". De igual modo, ha reprochado al líder de la oposición su falta de apoyo al sector minero durante las movilizaciones de 2012, una época en la que, según ha apuntado, Queipo ya ejercía un cargo público y actuaba como portavoz del Partido Popular. "Usted nunca defendió a la minería", ha zanjado el presidente, añadiendo que, aunque su Ejecutivo respeta el trabajo de la comisión parlamentaria, esto no significa que asuman todas las conclusiones.