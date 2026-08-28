Barbón asegura que la dimisión de Marta del Arco se debe a razones "estrictamente de salud" y le agradece su labor

Archivo - El presidente del Principado, Adrián Barbón. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado se ha referido al relevo de Marta del Arco al frente de la consejería de Derechos Sociales y Bienestar y tal y como había destacado en su cuenta de la red X, en declaraciones a los periodistas ha explicado que se trata de una dimisión por "motivos estrictamente de salud".

Ha explicado que Del Arco permanece de baja médica desde el pasado 5 de junio y que su recuperación está siendo compleja, por lo que necesita "calma", una situación que, según ha señalado, es incompatible con el desempeño de una Consejería "tan sensible y tan importante" para el Gobierno asturiano.

El presidente ha indicado que ha sido la propia Del Arco quien le ha planteado la posibilidad de dejar el cargo al considerar que su situación no le permite afrontar los retos pendientes en materia de derechos sociales. Barbón le ha agradecido su "generosidad" y ha destacado su trayectoria de 40 años vinculada a la Consejería, primero como trabajadora y educadora, después como responsable de distintos centros de menores y posteriormente como directora general, hasta culminar su carrera como consejera.

Respecto a Nerea Monroy, Barbón ha destacado que lleva casi tres años al frente del ERA y que cuenta con experiencia en la atención a las personas mayores. Ha resaltado además su "empatía, humanidad y relación con asociaciones, colectivos, residentes y trabajadores de las residencias públicas".

El presidente ha señalado asimismo que Monroy es una persona de "total confianza" de Marta del Arco y que conoce las políticas centrales de la Consejería y los retos pendientes. Entre ellos ha situado la reducción, antes de que finalice el año, del periodo medio de resolución de los expedientes de dependencia hasta los 180 días.

Barbón ha defendido que el relevo combina "continuidad y renovación" ante unos retos y unas respuestas que, según ha apuntado, están sometidos a un escenario cada vez más cambiante.

El presidente ha recordado además que durante la etapa de Del Arco se ha puesto en marcha un plan de choque para reducir los tiempos de resolución de la dependencia y se ha implantado la historia social única, cuya puesta en funcionamiento generó "desajustes" que, según ha señalado, la consejera saliente y su equipo han abordado.

La nueva consejera tomará posesión el lunes y posteriormente se producirá el traspaso de competencias e información. A continuación, Monroy participará ya en la reunión semanal del Consejo de Gobierno.