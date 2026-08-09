Barbón avisa desde La Camperona: La derecha ya gobernó en Asturias y fue "nefasto"

El presidente del Principado y secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, en el acto de homenaje en la mina de La Bornaína previo a la fiesta de La Camperona. - FSA-PSOE

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias y secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, ha recordado este domingo que la derecha ya gobernó en Asturias en el pasado y fue "una etapa de nefasto recuerdo".

El presidente ha hecho esta afirmación en la fiesta de la Camperona, donde se ha mostrado sorprendido porque las formaciones de derecha en Asturias pretendan decir que "quieren gobernar por primera vez en la historia", cuando ya ha gobernado. "No hace tanto que gobernó, o peor, mejor dicho, mal gobernó", ha enfatizado, recordando el breve gobierno de Francisco Álvarez-Cascos en 2011.

Aquel gobierno, ha recordado, supuso en Asturias la "quiebra económica" en una etapa en la que la región estuvo "a punto de ser intervenida por el gobierno de España de la época". "La realidad es que no son meses de los que se puedan sentir orgullosos, pero son meses de gobierno de la derecha", ha enfatizado.

Con estos precedentes, Barbón ha reprochado a la derecha asturiana que pretendan hablar de alternancia en el Gobierno y no de "alternativa". "Yo digo que ni alternancia ni alternativa, porque no representan ni lo uno ni lo otro", ha aseverado.

"No sois alternativa, no lo sois porque carecéis de un proyecto político distinto al que nosotros proponemos", ha dicho a la derecha, asegurando que "ni tan siquiera son alternancia" porque "todo el mundo sabe que lo único que aporta la derecha en Asturias, y lo saben incluso los votantes moderados, es inestabilidad, es falta de gestión y es falta de compromiso". "Es simplemente la ambición del poder por el poder, y eso no", ha enfatizado.

Frente a esto, el presidente asturiano ha puesto como ejemplo de su gestión el crecimiento de la población, de la economía asturiana y del empleo. En materia fiscal, ha remarcado que el Ejecutivo autonómico mantiene un modelo que hace que las clases medias "tengan alivios fiscales y paguen menos".

48 AÑOS DE LA CAMPERONA

El presidente ha recordado que lleva asistiendo al acto en La Camperona, que lleva celebrándose 48 años, desde hace 30, y ha reivindicado la historia de los compañeros de partido que murieron en La Camperona. "Nosotros sí recordamos a nuestros muertos", ha dicho, no con ánimo de rencor, sino porque se sienten "orgullosos de los que vivieron y murieron por sus ideas".

Actos como el de hoy en San Martín del Rey Aurelio, suponen para el presidente una "vacuna frente a la intolerancia", y para que lo ocurrido allí "nunca más vuelva a suceder".