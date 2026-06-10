Barbón avisa a la izquierda de que disgregarse en "múltiples grupúsculos" facilita el gobierno de la derecha

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante el Pleno de este miércoles en la JGPA. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), sostiene que el único camino de la izquierda para evitar que "la derechísima y la extrema derecha" gobiernen en la comunidad autónoma es mediante la aplicación de "políticas útiles". "¿Cómo se puede frenar la involución? Actuando unida. Si la izquierda se desgriega en múltiples grupúsculos, es el mejor camino para que la derechísima y la extrema derecha gobiernen las dos", ha expresado.

Así lo ha manifestado durante el Pleno de la Junta General del Principado, en el turno de preguntas al presidente, frente a la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. Barbón ha respondido a la parlamentaria, quien le ha interpelado sobre las medidas que tiene previsto adoptar en lo que resta de legislatura para frenar un posible Ejecutivo de derechas en Asturias.

Por su parte, Tomé ha replicado al presidente advirtiendo de que el freno a las derechas no se construye "desde el miedo", sino desde la aportación de soluciones reales y una "absoluta transparencia". Tomé ha criticado las "medidas tibias y ambiguas" del Gobierno autonómico en materia de vivienda por "miedo a chocar con los intereses del rentismo y de los fondos de inversión", y ha pedido valentía para aplicar la Ley de Vivienda, declarar zonas tensionadas y sancionar el "acoso" inmobiliario. Asimismo, ha reclamado mejoras en atención primaria y un mapa detallado de recursos para la salud mental.

Aunque la diputada ha manifestado compartir dicho objetivo y ha coincidido en que las nuevas opciones conservadoras representan "la derecha de siempre haciendo su trabajo de siempre, que es defender a los ricos", ha avisado de la necesidad de evitar "que muchos pobres también les apoyen". Para conseguirlo, Tomé ha demandado pasar de las declaraciones de intenciones a las medidas concretas, incidiendo en que la mayoría social está esperando respuestas en las calles.

El presidente asturiano ha subrayado que "una izquierda que sea inútil y que se quede en el dogma no sirve absolutamente de nada", argumentando que en la actualidad es necesario llegar a la ciudadanía con propuestas concretas debido a que la sociedad "ya no está ideologizada como hace años".

En este sentido, ha puesto como ejemplo la gratuidad de los estudios universitarios y de los másteres que comenzará a aplicarse en la región, un compromiso que, según ha recordado, fue pactado en los presupuestos de Asturias junto a Convocatoria por Asturias y la propia Tomé. "Asturias enseña gratis y marca el camino de las políticas públicas", ha remarcado.

El mandatario socialista ha abogado por combatir "el miedo que ellos mueven" mediante una apelación a la "esperanza" y la utilidad de la gestión pública. "Un proyecto de mayoría social no se construye desde el miedo, sin duda, ni desde el odio, sin duda, pero tampoco se construye desde el dogma. Y esto hay que ser muy claros. Ni hablándole a unas minorías", ha argumentado.

El presidente ha reprochado a Tomé que en 2023 "solo la FSA advertía del riesgo que suponía que las derechas y la extrema derecha sumaran", mientras ella le acusaba de exagerar para apelar al voto útil. "Usted como candidata decía que era mentira. Usted como candidata en el debate, igual que el señor Zapico, decía que yo exageraba. Decía que yo exageraba", ha remarcado.

El líder socialista asturiano ha subrayado la necesidad de "potenciar aún más la mirada a las clases medias" en la acción política y tributaria, tras reconocer abiertamente que "hay una parte de la clase media que no se siente representada".

Barbón ha trasladado una "reflexión" dirigida al conjunto de las fuerzas de la izquierda sobre la necesidad de actuar con "unidad". "¿Cómo se puede frenar la involución? Actuando unida. Si la izquierda se desgriega en múltiples corpúsculos, es el mejor camino para que la derechísima y la extrema derecha gobiernen las dos", ha expresado.