Barbón se compromete a duplicar la capacidad de abastecimiento de agua

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, en el Debate de Orientación Política General de 2026 - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha anunciado este martes la intención de duplicar la capacidad de abastecimiento de agua como uno de los principales compromisos asumidos en su discurso en el Debate de Orientación Política, que ha durado más de hora y media.

Un compromiso que ha pedido "sopesarlo con la perspectiva histórica adecuada". "Debemos entender que el agua no es un recurso garantizado, que en el paraíso natural podemos sufrir períodos prolongados de sequía. Aunque el dicho italiano afirma "piove, porco governo", nosotros no podemos decidir cuándo llueve ni cuándo deja de hacerlo, lo que sí podemos hacer es mejorar la capacidad de abastecimiento", ha dicho.

Ha expliccado el presidente asturiano que actualmente, la capacidad del sistema de Cadasa equivale a unos 191 días de consumo. Con las inversiones en marcha, que superan los 200 millones, y otras actuaciones previstas, elevarán esa capacidad a 365 días; es decir, pasarán de algo más de seis meses a un año. "Es una decisión trascendental", ha indicado.

Además Barbón también ha comprometido un programa específico de inversiones para reforzar la conservación de los espacios naturales protegidos en la costa.

Para empezar, ha indicado que pondrán en marcha una primera inversión de 2,5 millones en espacios de referencia, como la ría de Villaviciosa o el estuario del Nalón.