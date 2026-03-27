Barbón confía en que el talante de Carlos Cuerpo y Arcadi España consiga romper el foco del "madrileñocentrismo"

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón (dcha), visita, acompañado del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la construcción de 250 pisos para jóvenes en Peritos (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha felicitado este viernes al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, por su nombramiento como nuevo vicepresidente del Gobierno de la Nación.

"Estoy muy contento, muy satisfecho de la decisión del presidente, porque creo que el nuevo vicepresidente del Gobierno es un hombre de talante, es un hombre educado, es un hombre respetuoso, es una forma de hacer política en la que yo me siento muy cómodo y que me gusta mucho", ha confesado Barbón, en declaraciones a los medios de comunicación, tras su visita a los 250 pisos para jóvenes en construcción en el antiguo solar de Peritos, en Gijón.

En esta misma línea, ha incidido en que en un momento en el que todo es "crispación", todo es insulto y ataques personales, Cuerpo transmite todo lo contrario, transmite amabilidad, rigor y sensatez, según él.

Respecto a que el hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y su nombramiento como ministro de Hacienda, Barbón ha resaltado de él que viene de haber trabajado con Ximo Puig durante los años de su Presidencia, por lo que ha considerado que tiene una visión de España "muy plural".

Para el presidente regional, eso es importante para "salir y romper el foco del 'madrileñocentrismo' que tanto abunda en la política nacional y que a mí me parece tan tóxico, porque es un clima de insultos, de ataques personales que, desde luego, por suerte, en Asturias estamos obviando",

Ha contrapuesto a ese contexto que en el Principado intentan, "y no porque algunos no quieran que entremos a ello" --ha matizado--, hacer lo posible por cuidar la Democracia.