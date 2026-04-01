Barbón defiende que Asturias sigue siendo una de las comunidades más seguras y acusa a Vox de "inyectar miedo"

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, respondiendo a las preguntas de los portavoces parlamentarios en la Junta General. - PRINCIPADO

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido que Asturias sigue siendo una de las comunidades más seguras de España, según los datos oficiales, y ha advertido de que los análisis de criminalidad no deben centrarse únicamente en porcentajes, sino en datos absolutos.

"Si uno compara el último trimestre de 2025 con el último trimestre de 2024, el número de secuestros en Asturias ha descendido un 75%. Hay que ir más allá del dato porcentual y mirar los términos absolutos", ha afirmado al ser preguntado en el Pleno de la Junta General por la portavoz de Vox Asturias, Carolina López, que le ha planteado "¿cuándo va a tomar medidas para frenar la escalada de delincuencia en la región?".

López ha asegurado que Asturias deja de ser "una tierra segura y tranquila" por el incremento de delitos. Según datos del Ministerio del Interior citados por la portavoz, la criminalidad en Asturias creció un 5,4% frente al 0,8% de la media nacional, los delitos contra la libertad sexual aumentaron un 18% y los robos con violencia e intimidación casi un 40%.

La portavoz de Vox ha enumerado casos recientes que, según ha dicho, evidencian la inseguridad: prisión para un ciudadano argelino acusado de agresión sexual en Gijón el 23 de marzo; dos policías heridos en una pelea con machete en Oviedo el 20 de marzo; detención de un inmigrante senegalés por allanamiento y agresión sexual en Gijón el 3 de marzo; y agresión a un gijonés por un argelino y un menor marroquí el 17 de febrero. También ha recordado una sentencia que condenó a un inmigrante ilegal actualmente fugado por agredir a una mujer asturiana.

López ha defendido que la mitad de los detenidos por agresión sexual entre 18 y 40 años son extranjeros, pese a representar solo el 23% de la población en esa franja de edad, y ha calificado de "falsa" la gestión de fronteras abiertas del Gobierno autonómico. "Con sus políticas lo que están haciendo es importar potenciales violadores. Estos datos no son ideología, son realidad", ha afirmado.

"Al inmigrante ilegal, billete de vuelta. Al inmigrante ilegal que cometa un delito, billete de vuelta y condena en su país. Al español que agrede sexualmente, prisión permanente. Así es como se protege y no como hace usted negando la mayor y poniendo como excusa la falta de competencias", ha destacado López, quien ha pedido más presencia policial, medios materiales y protocolos eficaces de prevención.

USO "TORTICERO" DE LOS DATOS

Para Barbón, Vox utiliza los datos de manera "torticera" ya que se centra únicamente en porcentajes y no en cifras absolutas. Ha señalado que Asturias mantiene una criminalidad baja y que muchas de las denuncias de la diputada corresponden a casos aislados. Además, ha subrayado que los inmigrantes contribuyen a la economía asturiana, generan empleo y colaboran en sectores desabastecidos, y que criminalizarlos pone en riesgo la estabilidad económica y demográfica de la región.

El presidente ha acusado a Vox de "inyectar miedo" y de no reconocer los beneficios de la inmigración en Asturias. "Gestionar bien no es negar la realidad, gestionar bien es anticiparse a los problemas y proteger a los ciudadanos para garantizar su libertad como algo básico y esencial", ha remarcado.

Barbón ha insistido en que la seguridad pública depende del Gobierno de España, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Usted lo mezcla todo para que los asturianos piensen que la seguridad pública es competencia del Principado de Asturias, salvo que usted me esté trasladando como propuesta la creación de una policía autonómica. Hágalo y entonces lo podemos debatir", ha añadido.