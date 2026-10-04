Barbón defiende en Buenos Aires crear una circunscripción electoral propia para la emigración asturiana

El presidente del Principado, Adrián Barbón, cion asturianos en Buenos Aires. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este domingo en Buenos Aires (Argentina) la creación de una circunscripción electoral específica para la emigración asturiana. Con esta iniciativa, el jefe del Ejecutivo autonómico busca que la comunidad de asturianos en el exterior cuente con representación y "voz propia" en la Junta General del Principado mediante la elección directa de diputados.

Durante su intervención ante el colectivo emigrante, Barbón ha calificado la propuesta como una cuestión de "justicia" y ha defendido que existe una "Asturias exterior" tan asturiana como la interior. En este sentido, ha sostenido que la suma de ambas realidades conforma la verdadera "fortaleza" de la comunidad.

El presidente asturiano ha reconocido que se trata de un planteamiento personal que por el momento solo defienden en Asturias él y su formación.