Barbón defiende su critica hacia el Gobierno de Israel y dice que la historia juzgará "de forma implacable"

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón, ha reiterado este martes su firme posicionamiento contra la ofensiva que está realizando el Gobierno de Israel en Gaza y ha dicho que "la historia nos juzgará de forma implacable" por la postura que mantienen unos y otros.

Barbón, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, ha explicado que "hay políticos que juegan al tacticismo" y evitan pronunciarse, pero él ha preferido decir lo que siente y tomar decisiones, reconociendo que su postura le puede suponer "críticas y desgaste electoral".

El político asturiano ha comparado la situación actual con la Guerra de Iraq, reafirmando que "lo que está pasando en Palestina me recuerda mucho a aquella guerra" y ha manifestado que no le importa "perder votos por hablar alto y claro".

Ha calificado expresamente los acontecimientos como un "genocidio", matizando que "no por decir esto se es antijudío" y ha defendido que su postura responde a una cuestión de "humanismo" y de "conciencia".

Finalmente, Barbón ha concluido con una reflexión sobre el sufrimiento, preguntándose "cómo pueden haber personas que no se conmueven ante "asesinato" de civiles, incluyendo "casi 20.000 niños".