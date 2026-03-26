Barbón defiende que la función de los medios "no tiene reemplazo" en una sociedad democrática

El presidente del Principado, Adrián Barbón, durante su intervención en la Cámara de Comercio de Oviedo. - PRINCIPADO

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reivindicado este jueves el papel esencial de los medios de comunicación en una sociedad democrática durante su intervención en el acto de entrega de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio al presidente del Grupo Prensa Ibérica, Javier Moll.

Barbón ha señalado que, aunque no es empresario ni periodista, "como presidente del Principado y como demócrata" sabe que la función de los medios de comunicación "no tiene reemplazo".

"No confundamos el canal ni la plataforma ni la red con el medio: canales hay muchos y en este mundo cibernético que habitamos, seguramente vendrán muchos más", ha destacado.

Para el presidente autonómico, "el porvenir no pasa por renunciar a usarlos ni empeñarse en el esfuerzo inútil de taparlos, sino en evitar que se conviertan en torrentes incontenibles de manipulación, falsedades y posverdad".

En este sentido, ha apelado a la responsabilidad colectiva. "Esa meta es tarea de todos y, de modo muy especial, de los buenos medios de comunicación, para saber distinguir el ruido de la noticia, el rumor de la certeza, el insulto de la declaración y la frivolidad del rigor", ha afirmado.